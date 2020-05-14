В Минздраве рассказали о ситуации с выплатами 300% надбавки медикам

"Ту информацию, которую Министерство здравоохранения сегодня получает от областей за подписью руководителей каждой области, мы видим, что почти все области, согласно этим отчетам, выплатили заработную плату. Та информация, которую они подают, говорит, что по всем заведениям в разрезе каждых медицинских работников, а их более 10 тыс., если память не изменяет, где-то 10 тыс. 79 медицинских работников, если брать в целом", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что информация уточняется, и уже сегодня она будет окончательная, чтобы можно было сказать, что все медики получили надбавку.

"На сегодня это и Киевская, и Львовская область, и Херсонская, и почти все, по их отчетам, выплатили заработную плату", - добавил Максим Степанов.

Он также отметил, что заработная плата за апрель рассчитывается по другой формуле.

"Она идет за счет заключенных договоров с Национальной службой здоровья между медицинскими учреждениями, которые борются с COVID-19, и НСЗУ. Сегодня утром заключены договоры со всеми экстренными медицинскими помощами, начался уже перерасчет средств, согласно информации НСЗУ. Но я требую от НСЗУ, как от центрального органа исполнительной власти, которая в полном объеме обеспечена всем необходимым для заключения договоров, она снабжена средствами для выплаты, ускорить этот процесс... Очень надеюсь, что до конца этой недели, то есть, сегодня-завтра, большее количество медицинских работников начнет уже получать эту заработную плату", - добавил Максим Степанов.

Напомним, Шмыгаль рассказал о начислении 300% доплат врачам в апреле.



