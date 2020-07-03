Степанов розповів, у яких регіонах планують посилити карантин через COVID-19

"На сьогоднішній день напружена ситуація спостерігається у західних регіонах нашої країни. Найбільш напружена, я маю на увазі. Це Волинська область, Закарпатська, Львівська, Рівненська область, також ми спостерігаємо в інших регіонах... Всього 11 регіонів в Україні, де показники зараз перевищені. І за поданням відповідних головних санітарних лікарів цих областей, були зроблені подання щодо посилення обмежувальних заходів", - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, у Житомирі послабили карантин: дозволили роботу ТРЦ, спортзалів та готелів.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на СOVID-19.