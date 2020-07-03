У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на СOVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на СOVID-19 зареєстрована у Львівській області - 153, місті Київ - 105 та Закарпатській області - 80", - сказав Максим Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні 46 763 випадків COVID-19: нових за добу - 876, одужало - 20 558 (+505 за добу), померло - 1 212 (+27), підозри - 92 421 (+1 245).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 1 915 (+20);

▪️ Волинська область — 2 571 (+63);

▪️ Дніпропетровська область — 1 103 (+8);

▪️ Донецька область — 599 (+37);

▪️ Житомирська область — 1 435 (+14);

▪️ Закарпатська область — 3 126 (+80);

▪️ Запорізька область — 579 (+3);

▪️ Івано-Франківська область — 2 544 (+55);

▪️ Кіровоградська область — 653 (+3);

▪️ м. Київ — 5 347 (+105);

▪️ Київська область — 2 702 (+47);

▪️ Львівська область — 5 883 (+153);

▪️ Луганська область — 84 (+1);

▪️ Миколаївська область — 450 (+3);

▪️ Одеська область — 1 792 (+56);

▪️ Полтавська область — 322 (+2);

▪️ Рівненська область — 3 950 (+73);

▪️ Сумська область — 304 (+2);

▪️ Тернопільська область — 1 990 (+32);

▪️ Харківська область — 2 255 (+48);

▪️ Херсонська область — 195 (+1);

▪️ Хмельницька область — 822 (+14);

▪️ Чернівецька область — 4 935 (+41);

▪️ Черкаська область — 653 (+8);

▪️ Чернігівська область — 554 (+7).

Нагадаємо, в Україні вже 46,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 876.