У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на СOVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Найбільшу кількість хворих на коронавірусну хворобу СOVID-19 в Україні за добу зафіксували у Львівській та Закарпатській областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на СOVID-19 зареєстрована у Львівській області - 153, місті Київ - 105 та Закарпатській області - 80", - сказав Максим Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні 46 763 випадків COVID-19: нових за добу - 876, одужало - 20 558 (+505 за добу), померло - 1 212 (+27), підозри - 92 421 (+1 245).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 1 915 (+20);
▪️ Волинська область — 2 571 (+63);
▪️ Дніпропетровська область — 1 103 (+8);
▪️ Донецька область — 599 (+37);
▪️ Житомирська область — 1 435 (+14);
▪️ Закарпатська область — 3 126 (+80);
▪️ Запорізька область — 579 (+3);
▪️ Івано-Франківська область — 2 544 (+55);
▪️ Кіровоградська область — 653 (+3);
▪️ м. Київ — 5 347 (+105);
▪️ Київська область — 2 702 (+47);
▪️ Львівська область — 5 883 (+153);
▪️ Луганська область — 84 (+1);
▪️ Миколаївська область — 450 (+3);
▪️ Одеська область — 1 792 (+56);
▪️ Полтавська область — 322 (+2);
▪️ Рівненська область — 3 950 (+73);
▪️ Сумська область — 304 (+2);
▪️ Тернопільська область — 1 990 (+32);
▪️ Харківська область — 2 255 (+48);
▪️ Херсонська область — 195 (+1);
▪️ Хмельницька область — 822 (+14);
▪️ Чернівецька область — 4 935 (+41);
▪️ Черкаська область — 653 (+8);
▪️ Чернігівська область — 554 (+7).
Нагадаємо, в Україні вже 46,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 876.