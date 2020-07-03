В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных СOVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Наибольшее количество больных коронавирусной болезнью СOVID-19 в Украине за сутки зафиксировали во Львовской и Закарпатской областях, а также в городе Киев. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания СOVID-19 зарегистрировано во Львовской области - 153, городе Киев - 105 и Закарпатской области - 80", - сказал Максим Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине 46 763 случаев COVID-19: новых за сутки - 876, выздоровели - 20558 (+505 за сутки), умерло - 1212 (+27), подозрения - 92421 (+1 245).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 1915 (+20);
▪️ Волынская область - 2571 (+63);
▪️ Днепропетровская область - 1103 (8);
▪️ Донецкая область - 599 (+37);
▪️ Житомирская область - 1435 (+14);
▪️ Закарпатская область - 3126 (+80);
▪️ Запорожская область - 579 (+3);
▪️ Ивано-Франковская область - 2544 (+55);
▪️ Кировоградская область - 653 (+3);
▪️ г. Киев - 5347 (+105);
▪️ Киевская область - 2702 (+47);
▪️ Львовская область - 5883 (+153);
▪️ Луганская область - 84 (1);
▪️ Николаевская область - 450 (+3);
▪️ Одесская область - 1792 (+56);
▪️ Полтавская область - 322 (+2);
▪️ Ровенская область - 3950 (+73);
▪️ Сумская область - 304 (+2);
▪️ Тернопольская область - 1990 (+32);
▪️ Харьковская область - 2255 (+48);
▪️ Херсонская область - 195 (+1);
▪️ Хмельницкая область - 822 (+14);
▪️ Черновицкая область - 4935 (+41);
▪️ Черкасская область - 653 (8);
▪️ Черниговская область - 554 (7).
Напомним, в Украине уже 46,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 876.