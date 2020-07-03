В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных СOVID-19

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 52554 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 72352 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 113075 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 121753 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 124001 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 163221 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119844 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 150708 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104815 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103014 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 98240 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 104758 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 69354 просмотра
"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

5 марта, 04:22 • 33238 просмотра
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

07:19 • 34729 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 122691 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 163208 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 150702 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 400763 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 350809 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 6096 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 28854 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 29754 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 100555 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 111293 просмотра
Актуальное
В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных СOVID-19

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных СOVID-19

Киев  •  УНН

 • 76386 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Наибольшее количество больных коронавирусной болезнью СOVID-19 в Украине за сутки зафиксировали во Львовской и Закарпатской областях, а также в городе Киев. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания СOVID-19 зарегистрировано во Львовской области - 153, городе Киев - 105 и Закарпатской области - 80", - сказал Максим Степанов.

По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине 46 763 случаев COVID-19: новых за сутки - 876, выздоровели - 20558 (+505 за сутки), умерло - 1212 (+27), подозрения - 92421 (+1 245).

В общем случаи выявлено:

▪️ Винницкая область - 1915 (+20); 
▪️ Волынская область - 2571 (+63);
▪️ Днепропетровская область - 1103 (8);
▪️ Донецкая область - 599 (+37);
▪️ Житомирская область - 1435 (+14);
▪️ Закарпатская область - 3126 (+80);
▪️ Запорожская область - 579 (+3);
▪️ Ивано-Франковская область - 2544 (+55);
▪️ Кировоградская область - 653 (+3);
▪️ г. Киев - 5347 (+105);
▪️ Киевская область - 2702 (+47);
▪️ Львовская область - 5883 (+153);
▪️ Луганская область - 84 (1);
▪️ Николаевская область - 450 (+3);
▪️ Одесская область - 1792 (+56);
▪️ Полтавская область - 322 (+2);
▪️ Ровенская область - 3950 (+73);
▪️ Сумская область - 304 (+2);
▪️ Тернопольская область - 1990 (+32);
▪️ Харьковская область - 2255 (+48);
▪️ Херсонская область - 195 (+1);
▪️ Хмельницкая область - 822 (+14);
▪️ Черновицкая область - 4935 (+41);
▪️ Черкасская область - 653 (8);
▪️ Черниговская область - 554 (7).

Напомним, в Украине уже 46,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 876.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровьеМультимедиа

Обратиться по вопросам размещения рекламы