У Житомирі послабили карантин: дозволили роботу ТРЦ, спортзалів та готелів

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КИЇВ. 1 липня. УНН. На території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади послабили обмежувальні заходи: відсьогодні відновлюють роботу торговельно-розважальні центри, спортзали, готелі, поліклініки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Житомирської міської ради.

Так, учора, 30 червня, на позачерговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради ухвалили рішення щодо послаблення обмежувальних заходів на території Житомирської міської ОТГ.

Відтак, вирішили, що з 1 липня відновлять роботу:

▪️ поліклініки та амбулаторії (попередній електронний запис до лікарів обов’язковий), також на період карантину керівникам закладів охорони здоров’я рекомендували забезпечити обмеження контактів з відвідувачами медичного персоналу, віком 65 років і більше;

▪️ заклади торговельно-розважальних центрів (крім дитячих розважальних зон, майданчиків та кімнат та з обмеженням часу роботи до 22:00 години);

▪️ заклади фізичної культури та спорту, спортивні зали, фітнес-центри, заклади культури (з дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів);

▪️ заклади з розміщення (готелі, хостели).

Вирішили також із 6 липня встановити графік роботи центру надання адміністративних послуг міської ради на період карантинних обмежень з понеділка по п’ятницю – з 09:00 до 18:00.

"Також дозволено проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра. Спортивні заходи проводяться без глядачів", - зазначили у пресцентрі міськради.

Нагадаємо, станом на ранок 1 липня в Україні зафіксовано вже майже 45 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявили 664 інфікованих. Що стосується Житомирської області, то там підтверджено вже 1408 випадків COVID-19.

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