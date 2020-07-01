В Житомире ослабили карантин: разрешили работу ТРЦ, спортзалов и гостиниц
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. На территории Житомирской городской объединенной территориальной общины ослабили ограничительные меры: с сегодняшнего дня восстанавливают работу торгово-развлекательные центры, спортзалы, гостиницы, поликлиники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Житомирского городского совета.
Так, вчера, 30 июня, на внеочередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета приняли решение об ослаблении ограничительных мероприятий на территории Житомирской городской ОТО.
Таким образом, решили, что с 1 июля возобновят работу:
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- поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись к врачам обязательная), а также на период карантина руководителям учреждений здравоохранения рекомендовали обеспечить ограничение контактов с посетителями медицинского персонала в возрасте 65 лет и старше;
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- учреждения торгово-развлекательных центров (кроме детских развлекательных зон, площадок и комнат и с ограничением времени работы до 22:00 часов);
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- учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры, учреждения культуры с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
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- учреждения по размещению (гостиницы, хостелы).
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Решили также с 6 июля установить график работы центра предоставления административных услуг городского совета на период карантина с понедельника по пятницу - с 09:00 до 18:00.
"Также разрешено проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. Организатор мероприятия ответственен за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей", - отметили в пресс-центре горсовета.
Напомним, по состоянию на утро 1 июля в Украине зафиксировано уже почти 45 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки обнаружили 664 инфицированных. Что касается Житомирской области, то там подтверждено уже 1408 случая COVID-19.