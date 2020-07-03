Степанов рассказал, в каких регионах планируют усилить карантин из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В ряде регионов Украины планируют усилить ограничительные меры из-за повышенные показатели заболеваемости, связанные с COVID-19. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день напряженная ситуация наблюдается в западных регионах нашей страны. Наиболее напряженная, я имею в виду. Это Волынская область, Закарпатская, Львовская, Ровенская область, также мы наблюдаем в других регионах... Всего 11 регионов в Украине, где показатели сейчас превышены. И по представлению соответствующих главных санитарных врачей этих областей, были сделаны подачи об усилении ограничительных мер", - сказал Максим Степанов.
Напомним, в Житомире ослабили карантин: разрешили работу ТРЦ, спортзалов и гостиниц.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных СOVID-19.