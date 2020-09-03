Степанов розкритикував міську владу Одеси за проведення масових гулянь до Дня міста

"Вчора ввечері у соціальних мережах облетіли фото святкування дня міста в Одесі. Мені здається те, що ми побачили – це просто за межею здорового глузду. Звичайно, мешканці міста Одеса, як всі люди, довіряють міській владі, яка організовує ті чи інші заходи, думають, що це все буде безпечно. У мене питання до міської влади: я розумію, що ви всі знаходитеся у виборах, що ви всі живете виключно виборчими процесами, але ви ж точно знаєте, у якому стані зараз перебуває епідситуація у місті Одеса, ви ж точно знаєте яка кількість заповнених ліжок хворими на COVID-19, ви ж точно знаєте, яка кількість людей помирає кожного дня від цієї хвороби, ви точно знаєте, що проведення таких заходів несе небезпеку здоров'ю та життю громадян, ваших виборців…", - наголосив Степанов.

Степанов зазначив, що за 1 вересня із 203 захворівших в Одеській області на COVID-19 131 особа - це мешканці Одеси.

"Сьогодні на ранок в Одеській області заповненість ліжок, відведених для лікування COVID-19, складає 66%. Які ще треба дати рекомендації, щоб зрозуміти, що такі заходи, масове скупчення людей, без дотримання жодних, навіть теоретичних заходів безпеки - будуть призводити до збільшення кількості хворих на COVID-19?… Я сьогодні обов'язково підніму це питання перед нашими контролюючими органами…щодо проведення висновків по проведенню таких заходів, які створюють пряму загрозу здоров'ю та життю людей", - сказав Степанов.

Також він наголосив, що вчорашнє масове гуляння без дотримання заходів безпеки призведе до значного росту нових хворих.

Нагадаємо, в Україні вже 128 тис. випадків COVID-19, за добу - 2 430.