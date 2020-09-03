Степанов раскритиковал городские власти Одессы за проведение массовых гуляний ко Дню города

"Вчера вечером в социальных сетях облетели фото празднования дня города в Одессе. Мне кажется, что мы увидели - это просто за гранью здравого смысла. Конечно, жители города Одесса, как и все люди, доверяют городской власти, которая организует те или иные меры, думают, что это все будет безопасно. У меня вопрос к городским властям: я понимаю, что вы все находитесь в выборах, вы все живете исключительно избирательными процессами, но вы же точно знаете, в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в городе Одесса, вы же точно знаете, какое количество заполненных коек больными COVID-19, вы же точно знаете, какое количество людей умирает каждый день от этой болезни, вы точно знаете, что проведение таких мероприятий несет опасность здоровью и жизни граждан, ваших избирателей...", - отметил Степанов.

Степанов отметил, что от 1 сентября с 203 заболевших в Одесской области COVID-19 131 лицо - это жители Одессы.

"Сегодня утром в Одесской области заполненность коек, отведенных для лечения COVID-19, составляет 66%. Какие еще надо дать рекомендации, чтобы понять, что такие меры, массовое скопление людей, без соблюдения никаких, даже теоретических мер безопасности - будут приводить к увеличению количества больных COVID-19?... Я сегодня обязательно подниму этот вопрос перед нашими контролирующими органами... по проведению выводов по проведению таких мероприятий, которые создают прямую угрозу здоровью и жизни людей", - сказал Степанов.

Также он отметил, что вчерашнее массовое гуляние без соблюдения мер безопасности приведет к значительному росту новых больных.

Напомним, в Украине уже 128 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2430.