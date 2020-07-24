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Степанов обговорив з фармвиробниками запровадження 2D-кодування на ліках

Степанов обговорив з фармвиробниками запровадження 2D-кодування на ліках

Київ • УНН

 • 13832 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів зустріч із представниками провідних великих фармацевтичних компаній України та обговорив з ними поступове запровадження 2D-кодування на ліках, що дозволить протидіяти фальсифікації. Його планують запровадити за 2-2,5 років. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Вчора я провів зустріч із представниками провідних великих фармацевтичних компаній України. Мета зустрічі була - обговорити з ними той план дій, який був намічений у міністерстві щодо фармринку України. Що в нас зараз відбувається? За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 10% лікарських засобів, які є на ринку України, є фальсифікованими", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що це великий ризик для пацієнтів і їх здоров’я, яким призначають ліки, куплені в аптеці, оскільки такі ліки не несуть користі і хвороба прогресує.

"Перше, що ми проговорили - це запровадження 2D-кодування на наших лікарських засобах. Всіх, які використовуються в Україні, які зареєстровані в Україні. Тобто це і українського виробництва, нашими підприємствами, і імпортного виробництва. Це світова практика. Що таке 2D-кодування? Воно наноситься під час виробництва, одразу заноситься цей код в загальну систему і відслідковується шлях цього лікарського засобу до аптеки", - додав Максим Степанов.

За його словами, таким чином можна проконтролювати, щоб у наших аптеках не було фальсифікованих лікарських засобів.

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"Звичайно, це не швидке рішення, це неможливо зробити за місяць. Ми це будемо робити поступово. Вчора якраз ми проговорили, тому що наше виробництво повинне зробити переобладнання своїх ліній, щодо випуску лікарських засобів. Деякі вже мають це обладнання, яке у них встановлено. Ми вважаємо, що за 2-2,5 роки ми можемо перейти повністю на 2D-кодування", - зазначив Максим Степанов.

Він додав, що впровадження кодування буде відбуватися поступово і спершу можуть перевести на 2D-кодування всі лікарські засоби, які йдуть по програмі реімбурсації, потім імпортні лікарські засоби, а потім решту.

Нагадаємо, у березні 2020 року ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що протягом кількох місяців розпочнеться пілотний проект, який передбачатиме продаж ліків з 2D-кодом на упаковці, який дозволить вирішити проблему підроблених ліків і продавати лише ті ліки, що мають дійсний код.

Також нагадаємо, що рік тому, 24 липня 2019 року, повідомлялось, що на кінець року українці зможуть перевіряти оригінальність ліків за допомогою мобільного.

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