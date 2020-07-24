Степанов обсудил с фармпроизводителями введение 2D-кодирования на лекарствах

"Вчера я провел встречу с представителями ведущих фармацевтических компаний Украины. Цель встречи была - обсудить с ними этот план действий, который был намечен в министерстве по фармрынку Украины. Что у нас сейчас происходит? По данным Всемирной организации здравоохранения, до 10% лекарственных средств, которые есть на рынке Украины, являются фальсифицированными", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что это большой риск для пациентов и их здоровья, которым назначают лекарства, купленные в аптеке, поскольку такие лекарства не несут пользы и болезнь прогрессирует.

"Первое, что мы проговорили - это введение 2D-кодирования на нашие лекарственные средства. Всех, которые используются в Украине, которые зарегистрированы в Украине. То есть это и украинского производства, нашими предприятиями, и импортного производства. Это мировая практика. Что такое 2D-кодирование? Оно наносится при производстве, сразу заносится этот код в общую систему и отслеживается путь этого лекарственного средства в аптеку", - добавил Максим Степанов.

По его словам, таким образом можно проконтролировать, чтобы в наших аптеках не было фальсифицированных лекарственных средств.

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"Конечно, это не быстрое решение, это невозможно сделать за месяц. Мы это будем делать постепенно. Вчера как раз мы проговорили, потому что наше производство должно сделать переоборудование своих линий, по выпуску лекарственных средств. Некоторые уже имеют это оборудование, которое у них установлено. Мы считаем, что за 2-2,5 года мы можем перейти полностью на 2D-кодирование", - отметил Максим Степанов.

Он добавил, что внедрение кодирования будет происходить постепенно и сначала могут перевести на 2D-кодирование все лекарственные средства, которые идут по программе реимбурсации, потом импортные лекарственные средства, а затем остальные.

Напомним, в марте 2020 года эксминистр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что в течение нескольких месяцев начнется пилотный проект, предусматривающий продажу лекарств с 2D-кодом на упаковке, который позволит решить проблему поддельных лекарств и продавать только те лекарства, имеющие действительный код.

Также напомним, что год назад, 24 июля 2019 года, сообщалось, что к концу года украинцы смогут проверять оригинальность лекарств с помощью мобильного.