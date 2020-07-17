Шмигаль запевнив, що уряд виділив 2,9 млрд грн на закупівлю ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Кабінет міністрів України виділив та перерахував на ДП "Державні медичні закупівлі" 2,9 млрд грн на закупівлю ліків. Про це заявив під час години запитань до уряду у ВР прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
Так, відповідаючи на питання від нардепа, коли уряд виділить кошти і коли розпочнуться закупівлі ліків для людей, які хворіють на СНІД та туберкульоз, Шмигаль відповів: "Щодо роботи ДП "Державні медичні закупівлі" і коштів для придбання ліків. Загалом урядом виділено і перераховано на ДП "Державні медичні закупівлі" 2,9 млрд грн для здійснення закупівлі того переліку ліків, які ви згадували".
Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров’я виникли питання до державного підприємства "Медичні закупівлі України", зокрема, щодо доцільності оренди офісу на вулиці Хрещатик за 1 млн грн на рік. Також У МОЗ заявили, що ДП надсилає їм технічні характеристики канцтоварів замість ліків, поставило на склади 79 тис. респіраторів замість 1,2 млн законтрактованих і маніпулює економією стосовно власних цифр.