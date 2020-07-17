Шмигаль запевнив, що уряд виділив 2,9 млрд грн на закупівлю ліків

Так, відповідаючи на питання від нардепа, коли уряд виділить кошти і коли розпочнуться закупівлі ліків для людей, які хворіють на СНІД та туберкульоз, Шмигаль відповів: "Щодо роботи ДП "Державні медичні закупівлі" і коштів для придбання ліків. Загалом урядом виділено і перераховано на ДП "Державні медичні закупівлі" 2,9 млрд грн для здійснення закупівлі того переліку ліків, які ви згадували".

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров’я виникли питання до державного підприємства "Медичні закупівлі України", зокрема, щодо доцільності оренди офісу на вулиці Хрещатик за 1 млн грн на рік. Також У МОЗ заявили, що ДП надсилає їм технічні характеристики канцтоварів замість ліків, поставило на склади 79 тис. респіраторів замість 1,2 млн законтрактованих і маніпулює економією стосовно власних цифр.