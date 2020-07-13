Недопостачання та маніпуляції: у МОЗ виникли питання до “Медичних закупівель”

“Щодо закупівель 2020. Триває робота з державним підприємством “Медичні закупівлі України”. На минулому тижні нами опрацьовано і направлено до них типовий проект договору, відповідно до якого вони можуть оголошувати всі свої конкурси, всі свої тендери. Там є конкретні речі, які пов’язані з суттєвими і важливими досить пунктами, що стосуються, зокрема, форсмажорних випадків, щодо штрафних санкцій, щодо антикорупційного законодавства, антикорупційних програм, яким повинні відповідати їхні документи. В той же час, ДП “Медичні закупівлі України” листами надсилає нам технічні якісні характеристики замість ліків і медичних виробів: води, канцтоварів та предметів, що взагалі не стосуються централізованих закупівель ліків”, - сказала Світлана Шаталова.

Вона зазначила, що всі централізовані закупівлі повинні здійснюватися відповідно до затвердженої номенклатури.

“Також у Міністерства охорони здоров’я виникають питання щодо орендованого з 2019 року офісу цієї компанії на Хрещатику і взагалі доцільності оплати у розмірі 1 млн грн на рік у якості орендної плати приміщення. Наприклад, за минулий рік, де було 7 штатних працівників”, - додала Світлана Шаталова.

За її словами, їхня команда та вона особисто впевнена в тому, що державницький підхід і демонстрація інституційної спроможності державного медичного закупівельника має виражатися в якісній та ефективній роботі на благо пацієнтів України.

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“І це є першочерговою і пріоритетною задачею. Від цього залежить, власне, своєчасне постачання ліків для пацієнтів у 2020 році. Щоб врегулювати всі ці питання, неузгодженості, МОЗ до кінця цього тижня затвердить порядок взаємодії між установами з чіткими термінами, з відповідальностями. Щоб уникнути непорозумінь, і нарешті припинити подібні маніпуляції”, - сказала Світлана Шаталова.

Вон зазначила, що окрім ліків ДП “МЗУ” закуповує засоби індивідуального захисту для медичних працівників.

“Наприклад, респіратори, з 1,2 млн одиниць законтрактованих - поставлено на склад 79 тисяч. В повному обсязі поставлено на склад захисні окуляри, щитки і рукавички. Всі ці речі надійдуть найближчим часом або вже почали надходити до регіональних лікарень. З 3 млн хірургічних масок поставлено 1,5 млн штук. При цьому, я зауважу, що ті ціни, які декларувало ДП “МЗУ” в квітні і під час формування бюджетних програм, і під час підготовки Міністерством постанови про виділення коштів, передбачали закупівлю, наприклад, респіраторів за 130 гривень, хірургічних масок за 13 гривень, захисту очей 200 грн, тощо. І всі ці документи є з підписами директора, вони є офіційні і вони знаходяться в МОЗі. Тому насправді на зараз ДП “Медичні закупівлі” маніпулює зворушливою економією близько 70% від самого себе, від власних цифр”, - додала Світлана Шаталова.

Нагадаємо, раніше ДП "Медичні закупівлі" заявляло, що щомісячна потреба для закупівлі необхідних засобів для України становить 750-760 млн грн.