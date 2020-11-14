Степанов: Місцева влада, яка ігнорує карантин "вихідного дня", думає про вибори, а не про людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Представники місцевої влади, які відмовляються виконувати постанову Кабінету Міністрів щодо запровадження карантину “вихідного дня”, думають про електорат, а не про людей. Про це під час політичного ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
“Вони знаходяться у виборах. Вони думають не про людей, а про електорат. Їм потрібні саме виборці, їм треба бути популярними, вони не думають про життя та здоров'я”, — заявив очільник МОЗ.
Він підкреслив, що в умовах стрімкого поширення коронавірусної хвороби політичні амбіції деяких представників місцевої влади можуть призвести до колапсу медичної системи.
“Перед тим, як робити заяви про ігнорування карантину, я їм раджу поїхати зі мною в лікарні по регіонах, де я буваю кожного тижня. Там можна поспілкуватися з лікарями, відвідати важких хворих у реанімаціях — побачити реальну ситуацію на власні очі”, — наголосив Максим Степанов.
Крім того, міністр охорони здоров’я нагадав про зобов’язання місцевих органів влади не лише виконувати відповідну постанову Кабінету Міністрів України щодо нових карантинних обмежень, але й контролювати виконання карантинних заходів.
“Згідно із законом місцеві органи влади можуть лише посилювати ці заходи, а не очолювати анархію”, — підкреслив Максим Степанов.
Нагадаємо, що на своєму засіданні 11 листопада Кабінет Міністрів України погодив рішення щодо запровадження карантину “вихідного дня”, який діятиме з 14 до 30 листопада 2020 року, а також підтримав перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які відповідають “помаранчевому” рівню епідеміологічної небезпеки.