Степанов: для ефективної боротьби з коронавірусом ми повинні захистити медперсонал
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Одним із головних завдань Уряду в умовах протистояння коронавірусу є захист вітчизняних працівників медичної галузі. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив під час ток-шоу “Право на владу” 2 квітня, передає УНН.
“Сьогодні наша головна мета — захистити наших лікарів, санітарів, водіїв екстреної медичної допомоги та інший персонал. Це дуже важливо. Людям, які працюють з коронавірусом збільшуємо заробітну платню до 300% і до 200% певним категоріям. Це рішення вже прийнято і сподіваюся, воно допоможе покращити ситуацію”, — наголосив міністр.
За словами Степанова, медичний персонал знаходиться на передовій боротьби з коронавірусом, тому потребує додаткової підтримки як з боку держави, так і суспільства в цілому. При цьому, як підкреслив Міністр охорони здоров’я, медикам стане легше працювати з інфікованими коронавірусом, оскільки 2 квітня МОЗ затвердило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19.
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Нагадаємо, станом на вечір 2 квітня в Україні підтверджено 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.