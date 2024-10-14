Стажування вчителів, спільні спортивні змагання після війни – мер Броварів про поглиблення співпраці з містом-побратимом Єною
Київ • УНН
У квітні вчителі німецької мови з двох ліцеїв Броварів відправляться на стажування до Єни. Міста-побратими домовились про співпрацю в освіті, культурі, спорті та медицині.
У квітні цього року вчителі німецької мови двох Броварських ліцеїв відправляться до міста Єна на стажування. Про цю та інші домовленості щодо співпраці за підсумками візиту до Броварів делегації з німецького міста-побратима розповів міський голова Ігор Сапожко в коментарі УНН.
Деталі
Мер Броварів зазначив, що із міським радником муніципалітету Єни Матіасом Мітом вдалося обговорити різноманітні напрямки подальшої співпраці між двома громадами.
Насамперед гостей цікавило, як в нашій громаді функціонує сфера освіти, особливо під час війни. Делегація з німецького міста відвідала три наших ліцеї, поспілкувалася з учнями, педагогами. Досягнуто домовленість про участь у спільних проєктах, організацію онлайн заходів між учнями та вчителями обох міст. У квітні цього року вчителі німецької мови ліцеїв №5 та №8 поїдуть до Єни на стажування. В сфері культури є домовленість про організацію онлайн і офлайн заходів творчих колективів поріднених міст. Маємо також в планах організацію після війни спільних змагань спортсменів наших громад із різних видів спорту.Не забуваємо ми і про галузь медицини. Завдяки підтримці наших німецьких партнерів наша клінічна багатопрофільна лікарня отримала обладнання. І тепер гості з Єни познайомилися з медичними працівниками, які з цим обладнанням працюють. Є домовленості, що наші медзаклади й надалі отримуватимуть допомогу з Німеччини. З Єною ми розпочали співпрацю у 2022 році, а містами побратимами стали у 2023 році. За цей час багато зроблено. І важливо те, що наша співпраця є різносторонньою
Нагадаємо
Днями Бровари відвідала делегація з Німецького міста Єна на чолі з міським радником Матіасом Мітом. Гості, зокрема, відвідали декілька навчальних закладів громади, Центр реабілітації дітей з інвалідністю, де мав нагоду побачити унікальну сольову кімнату, ветеранський хаб, подивилися як готують майбутніх чемпіонів в одному з трьох найбільших басейнів в Україні.
В рамках співпраці з німецькими містами Єна та Ерланген, а також районом Лан-Ділль Бровари отримали три карети швидкої допомоги, чотири пожежних автомобілі, три одиниці комунального транспорту, один шкільний автобус, генератори, різноманітне обладнання для навчальних закладів громади та модульного містечка, у якому живуть переселенці.
Вікно можливостей: українські міста в умовах війни посилюють співпрацю з муніципалітетами в інших країнах04.10.24, 16:42 • 175922 перегляди