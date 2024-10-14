Стажування вчителів, спільні спортивні змагання після війни – мер Броварів про поглиблення співпраці з містом-побратимом Єною

У квітні цього року вчителі німецької мови двох Броварських ліцеїв відправляться до міста Єна на стажування. Про цю та інші домовленості щодо співпраці за підсумками візиту до Броварів делегації з німецького міста-побратима розповів міський голова Ігор Сапожко в коментарі УНН.

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Мер Броварів зазначив, що із міським радником муніципалітету Єни Матіасом Мітом вдалося обговорити різноманітні напрямки подальшої співпраці між двома громадами.

Насамперед гостей цікавило, як в нашій громаді функціонує сфера освіти, особливо під час війни. Делегація з німецького міста відвідала три наших ліцеї, поспілкувалася з учнями, педагогами. Досягнуто домовленість про участь у спільних проєктах, організацію онлайн заходів між учнями та вчителями обох міст. У квітні цього року вчителі німецької мови ліцеїв №5 та №8 поїдуть до Єни на стажування. В сфері культури є домовленість про організацію онлайн і офлайн заходів творчих колективів поріднених міст. Маємо також в планах організацію після війни спільних змагань спортсменів наших громад із різних видів спорту.Не забуваємо ми і про галузь медицини. Завдяки підтримці наших німецьких партнерів наша клінічна багатопрофільна лікарня отримала обладнання. І тепер гості з Єни познайомилися з медичними працівниками, які з цим обладнанням працюють. Є домовленості, що наші медзаклади й надалі отримуватимуть допомогу з Німеччини. З Єною ми розпочали співпрацю у 2022 році, а містами побратимами стали у 2023 році. За цей час багато зроблено. І важливо те, що наша співпраця є різносторонньою

