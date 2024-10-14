Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

В апреле этого года учителя немецкого языка двух Броварских лицеев отправятся в город Йена на стажировку. Об этой и других договоренностях о сотрудничестве по итогам визита в Бровары делегации из немецкого города-побратима рассказал городской голова Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Детали

Мэр Броваров отметил, что с городским советником муниципалитета Йены Матиасом Митом удалось обсудить различные направления дальнейшего сотрудничества между двумя общинами.

Прежде всего гостей интересовало, как в нашей громаде функционирует сфера образования, особенно во время войны. Делегация из немецкого города посетила три наших лицея, пообщалась с учениками, педагогами. Достигнута договоренность об участии в совместных проектах, организации онлайн мероприятий между учениками и учителями обоих городов. В апреле этого года учителя немецкого языка лицеев №5 и №8 поедут в Ену на стажировку. В сфере культуры есть договоренность об организации онлайн и офлайн мероприятий творческих коллективов родственных городов. Есть также в планах организацию после войны совместных соревнований спортсменов наших общин по различным видам спорта. Благодаря поддержке наших немецких партнеров наша клиническая многопрофильная больница получила оборудование. И теперь гости из Ены познакомились с медицинскими работниками, которые с этим оборудованием работают. Есть договоренности, что наши медучреждения и в дальнейшем будут получать помощь из Германии. С Йеной мы начали сотрудничество в 2022 году, а городами побратимами стали в 2023 году. За это время много сделано. И важно то, что наше сотрудничество является разносторонним

