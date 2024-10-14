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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 10:23  •  35799 просмотра

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В апреле учителя немецкого языка из двух лицеев Броваров отправятся на стажировку в Йену. Города-побратимы договорились о сотрудничестве в образовании, культуре, спорте и медицине.

В апреле этого года учителя немецкого языка двух Броварских лицеев отправятся в город Йена на стажировку. Об этой и других договоренностях о сотрудничестве по итогам визита в Бровары делегации из немецкого города-побратима рассказал городской голова Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Детали

Мэр Броваров отметил, что с городским советником муниципалитета Йены Матиасом Митом удалось обсудить различные направления дальнейшего сотрудничества между двумя общинами.

Прежде всего гостей интересовало, как в нашей громаде функционирует сфера образования, особенно во время войны. Делегация из немецкого города посетила три наших лицея, пообщалась с учениками, педагогами. Достигнута договоренность об участии в совместных проектах, организации онлайн мероприятий между учениками и учителями обоих городов. В апреле этого года учителя немецкого языка лицеев №5 и №8 поедут в Ену на стажировку. В сфере культуры есть договоренность об организации онлайн и офлайн мероприятий творческих коллективов родственных городов. Есть также в планах организацию после войны совместных соревнований спортсменов наших общин по различным видам спорта. Благодаря поддержке наших немецких партнеров наша клиническая многопрофильная больница получила оборудование. И теперь гости из Ены познакомились с медицинскими работниками, которые с этим оборудованием работают. Есть договоренности, что наши медучреждения и в дальнейшем будут получать помощь из Германии. С Йеной мы начали сотрудничество в 2022 году, а городами побратимами стали в 2023 году. За это время много сделано. И важно то, что наше сотрудничество является разносторонним

- рассказал Игорь Сапожко.

Напомним,

На днях Бровары посетила делегация из немецкого города Йена во главе с городским советником Матиасом Митом. Гости, в частности, посетили несколько учебных заведений общины, Центр реабилитации детей с инвалидностью, где имел возможность увидеть уникальную солевую комнату, ветеранский хаб, посмотрели как готовят будущих чемпионов в одном из трех крупнейших бассейнов в Украине.

В рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль Бровары получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений громады и модульного городка, в котором живут переселенцы.

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах4 октября 2024, 13:42 • 174983 просмотра

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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