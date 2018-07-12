Став відомий стан дітей, яких госпіталізували через кишкову інфекцію на Прикарпатті

Так, група відпочивальників заїхала до готелю 2 липня. Їхнє перебування у Яремче має закінчитися 13 липня. Ввечері 10 липня в Яремчанську міську лікарню з симптомами підвищення температури, блювота, пронос звернулися 11 дітей. Попередній діагноз – "гострий гастроентероколіт".

"З 11 дітей шестеро були відправлені назад, тому що ознак для госпіталізації не було. П'ятеро дітей лишилися в лікарні. Стан дітей - легка форма захворювання, без ускладнень. Після того більше дітей не поступало. Їх завтра планують виписувати, оскільки ознак, які б свідчили про отруєння, немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області була організована група з виїздом на місце, де було проведено санітарно-епідемічне обстеження з відбором проб води харчових продуктів та змивів.

"Лабораторні дослідження проводяться. Разом з тим проводиться позапланова перевірка на предмет дотримання гігієнічних та санітарних вимог. Попередньо, є певні порушення на харчоблоку. Однак істотних порушень, які б свідчили про те, що заклад потрібно закрити, немає. Однак по результатах позапланової перевірки будуть вжиті заходи адміністративного впливу, накладання штрафу за недотримання певних гігієнічних норм. Ситуація під контролем", - зазначили у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, до лікарні у місті Яремче Івано-Франківської області з харчовим отруєнням госпіталізували п'ятьох дітей.