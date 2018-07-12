Стало известно состояние детей, которых госпитализировали из-за кишечной инфекции на Прикарпатье

Так, группа отдыхающих заехала в отель 2 июля. Их пребывание в Яремче должно закончиться 13 июля. Вечером 10 июля в Яремчанскую городскую больницу с симптомами повышение температуры, рвота, понос обратились 11 детей. Предварительный диагноз - "острый гастроэнтероколит".

"Из 11 детей шестеро были отправлены назад, потому что признаков для госпитализации не было. Пятеро детей остались в больнице. Состояние детей - легкая форма заболевания, без осложнений. После того больше детей не поступало. Их завтра планируют выписывать, поскольку признаков, свидетельствующих об отравлении, нет", - говорится в сообщении.

Отмечено, что ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области была организована группа с выездом на место, где было проведено санитарно-эпидемическое обследование с отбором проб воды пищевых продуктов и смывов.

"Лабораторные исследования проводятся. Вместе с тем проводится внеплановая проверка на предмет соблюдения гигиенических и санитарных требований. Предварительно, есть определенные нарушения на пищеблоке. Однако существенных нарушений, которые бы свидетельствовали о том, что заведение нужно закрыть, нет. Однако по результатам внеплановой проверки будут приняты меры административного воздействия, наложение штрафа за несоблюдение определенных гигиенических норм. Ситуация под контролем", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, в больницу в городе Яремче Ивано-Франковской области с пищевым отравлением госпитализировали пятерых детей.