Став відомим список претендентів на звання кращих легкоатлетів року
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААF) оголосила трійки претендентів на звання найкращих легкоатлетів світу за підсумками 2016 року, передає УНН з посиланням на ФЛАУ.
Серед чоловіків фіналістами стали десятикратний олімпійський чемпіон з бігу на короткі дистанції Усейн Болт з Ямайки, британський бігун на середні та довгі дистанції Мо Фара і ще один бігун на спринтерські відстані Вейд ван Нікерк з ПАР.
Серед жінок на перемогу претендують бігунка з Ефіопії Алмаз Айяна, спринтера Елані Томпсон з Ямайки і метальниця Аніта Влодарчик з Польщі.
Варто відзначити, що всі номінанти на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де- Жанейро завоювали золоті медалі.
Додамо, що імена переможців оголосять під час урочистої церемонії 2 грудня у Монако.
Як повідомляв УНН, українка І.Кашина перемогла на Гран-прі зі спортивної ходьби.