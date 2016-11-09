Стал известен список претендентов на звание лучших легкоатлетов года
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААF) объявила тройку претендентов на звание лучших легкоатлетов мира по итогам 2016 года, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Среди мужчин финалистами стали десятикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усэйн Болт с Ямайки, британский бегун на средние и длинные дистанции Мо Фара и еще один бегун на спринтерские расстоянии Уэйд ван Никерк из ЮАР.
Среди женщин на победу претендуют бегунья из Эфиопии Алмаз Айян, спринтер Елани Томпсон из Ямайки и метательница Анита Влодарчик из Польши.
Стоит отметить, что все номинанты на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевали золотые медали.
Добавим, что имена победителей объявят во время торжественной церемонии 2 декабря в г. Монако.
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