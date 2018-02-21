Стартував фінальний етап голосування за номінантів премії "Оскар-2018"

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Київ • УНН

 • 13699 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Академія кінематографічних мистецтв і наук запустила фінальне голосування на премію “Оскар”. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Deadline.

Протягом поточного тижня експерти і критики повинні вибрати найбільш гідного, на їх погляд, кандидата. Голосування ведеться як в Інтернеті, так на паперових бюлетенях. А вже починаючи з наступного року кіноакадемія повністю перейде на формат онлайн-голосування.

Вибирати переможців будуть з 20 по 27 лютого.

Церемонія вручення відбудеться 4 березня. Цього року захід проходить пізніше, ніж зазвичай, через Олімпіаду в Південній Кореї.

Як повідомляв УНН, Британська кіноакадемія BAFTA назвала найкращий фільм.

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