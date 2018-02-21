Стартовал финальный этап голосования за номинантов премии "Оскар-2018"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Академия кинематографических искусств и наук запустила финальное голосование на премию “Оскар”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Deadline.
В течение текущей недели эксперты и критики должны выбрать наиболее достойного, по их мнению, кандидата. Голосование ведется как в Интернете, так на бумажных бюллетенях. А уже начиная со следующего года киноакадемия полностью перейдет на формат онлайн-голосования.
Выбирать победителей будут с 20 по 27 февраля.
Церемония вручения состоится 4 марта. В этом году мероприятие проходит позже, чем обычно, из-за Олимпиады в Южной Корее.
Как сообщал УНН, Британская киноакадемия BAFTA назвала лучший фильм.