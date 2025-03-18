Стармер перед переговорами з путіним закликав Трампа забезпечити Україні "найсильнішу позицію з можливих"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер учора ввечері розмовляв по телефону із президентом США Дональдом Трампом і закликав, щоб Україна мала "найсильнішу позицію з можливих", повідомили в офісі британського прем'єра у вівторок, перед дзвінком Трампа і російського диктатора володимира путіна, пише УНН з посиланням на Sky News.

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Як повідомляє Даунінг-стріт, Стармер і Трамп обговорювала війну в Україні та бажання Трампа покласти їй кінець перед його розмовою з путіним.

Стармер сказав Трампу, що Україна повинна бути в "найсильнішій позиції з можливих", щоб забезпечити "справедливий і тривалий мир".

Він поінформував Трампа про зустрічі "коаліції охочих", де очікується, що понад 30 країн будуть залучені до підтримки України.

Понад 30 країн можуть увійти до "коаліції охочих" для підтримки України - офіс Стармера

Розмова відбулася в той момент, коли Президент України Володимир Зеленський закликав союзників України посилити тиск на путіна, щоб той прийняв пропозицію про припинення вогню.