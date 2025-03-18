Стармер перед переговорами с путиным призвал Трампа обеспечить Украине "самую сильную позицию из возможных"
Киев • УНН
Премьер Британии Кир Стармер обсудил с Дональдом Трампом войну в Украине, подчеркнув необходимость обеспечения самой сильной позиции для Украины на переговорах. Он проинформировал о коалиции из более чем 30 стран в поддержку Украины.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вчера вечером разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом и призвал, чтобы Украина имела "сильнейшую позицию из возможных", сообщили в офисе британского премьера во вторник, перед звонком Трампа и российского диктатора владимира путина, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Как сообщает Даунинг-стрит, Стармер и Трамп обсуждали войну в Украине и желание Трампа положить ей конец перед его разговором с путиным.
Стармер сказал Трампу, что Украина должна быть в "сильнейшей позиции из возможных", чтобы обеспечить "справедливый и длительный мир".
Он проинформировал Трампа о встречах "коалиции желающих", где ожидается, что более 30 стран будут вовлечены в поддержку Украины.
Более 30 стран могут войти в "коалицию желающих" для поддержки Украины - офис Стармера17.03.25, 15:00 • 15583 просмотра
Разговор состоялся в тот момент, когда Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников Украины усилить давление на путина, чтобы тот принял предложение о прекращении огня.