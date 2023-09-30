"Становить значний інтерес": Зеленський на переговорах з міністром оборони Словаччини відзначив рівень словацького ОПК
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у суботу, що провів зустріч із міністром оборони Словацької Республіки Мартіном Скленаром, який прибув до Києва для участі в першому Міжнародному форумі оборонних індустрій, пише УНН.
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"Зустріч із міністром оборони Словаччини Мартіном Скленаром. Серед головних тем – ситуація на фронті, першочергові потреби сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпраця наших країн у цій галузі", - вказав Президент у соцмережах.
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Як повідомили в ОП, Президент подякував Словаччині за військову та гуманітарну підтримку нашої країни з перших днів російської агресії.
"Ми вдячні вашій країні за те, що підтримуєте Україну в політичній площині та на полі бою. Це пріоритет для нас. Дякую кожній і кожному у Словаччині", – наголосив Зеленський.
Президент, як зазначається, "відзначив високий рівень оборонно-промислового комплексу Словаччини, що становить значний інтерес".
"Було обговорено потреби нашої країни в галузі гуманітарного розмінування та відзначено потенціал співпраці у виробництві відповідного обладнання з локалізацією в Україні", - повідомили в Офісі Президента.