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Стамбульський раунд переговорів: Подоляк окреслив основні теми

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У вівторок у Стамбулі стартує черговий раунд переговорів, цього разу – очний, між Україною та рф. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив про основні теми, які сьогодні порушуватиме українська сторона, пише УНН.

Стамбульський раунд переговорів: Подоляк окреслив основні теми

Цитата

“Безумовні гарантії безпеки для України, припинення вогню, ефективні рішення щодо гуманітарних коридорів та гуманітарних конвоїв, дотримання сторонами правил та звичаїв війни. Важкі переговори про мир для нашої країни. Стамбульський раунд просто зараз”, - написав радник глави ОП у Twitter.

Раніше

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що “програма мінімум” на переговорах у Туреччині - вирішення гуманітарних проблем. Програма максимум - припинення вогню, досягнення сталих домовленостей щодо цього.

“Президент України дав дуже чіткі вказівки нашій делегації. Ми не торгуємо людьми, землями та суверенітетом. Наша позиція залізобетонна. Вона підкріплена міжнародним правом, Збройними силами України, міжнародними санкціями, які були застосовані проти росії, зброєю, яка була передана та передається Україні для оборони від агресора”, - заявив міністр.

Він також констатував, що наразі з жодного принципового пункту переговорів домовленостей як таких немає.

Безумовні гарантії безпеки для України, припинення вогню, ефективні рішення щодо гуманітарних коридорів та гуманітарних конвоїв, дотримання сторонами правил та звичаїв війни. Важкі переговори про мир для нашої країни. Стамбульський раунд просто зараз. pic.twitter.com/cTNhUmgH95

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Нагадаємо

Сьогодні Михайло Подоляк повідомляв, що у турецькому Стамбулі стартували переговори України та рф, першими раунд перемовин проводять очільники делегацій.

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