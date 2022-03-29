Стамбульский раунд переговоров: Подоляк обозначил основные темы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Во вторник в Стамбуле стартует очередной раунд переговоров, на этот раз - очный, между Украиной и рф. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об основных темах, которые сегодня будет поднимать украинская сторона, пишет УНН.
Цитата
“Безусловные гарантии безопасности для Украины, прекращение огня, эффективные решения по гуманитарным коридорам и гуманитарным конвоям, соблюдение сторонами правил и обычаев войны. Трудные переговоры о мире для нашей страны. Стамбульский раунд прямо сейчас", - написал советник главы ОП в Twitter.
Ранее
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что “программа минимум” на переговорах в Турции - решение гуманитарных проблем. Программа максимум - прекращение огня, достижение устойчивых договоренностей на этот счет.
“Президент Украины дал очень четкие указания нашей делегации. Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция железобетонная. Она подкреплена международным правом, Вооруженными силами Украины, международными санкциями, которые были применены против россии, оружием, которое было передано и передается Украине для обороны от агрессора”, - заявил министр.
Он также констатировал, что пока ни по одному принципиальному пункту переговоров договоренностей как таковых нет.
Безумовні гарантії безпеки для України, припинення вогню, ефективні рішення щодо гуманітарних коридорів та гуманітарних конвоїв, дотримання сторонами правил та звичаїв війни. Важкі переговори про мир для нашої країни. Стамбульський раунд просто зараз. pic.twitter.com/cTNhUmgH95— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022
Напомним
Сегодня Михаил Подоляк сообщал, что в турецком Стамбуле стартовали переговоры Украины и рф, первыми раунд переговоров проводят руководители делегаций.