Стало відомо, як просувається будівництво Подільського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У 2019 році в бюджеті Києва на будівництво Подільського мостового переходу заплановано фінансування в сумі 630 тис. грн. Про це повідомили у комунальному підприємстві "Інженерний центр" у відповідь на запит журналіста УНН.
"В бюджеті Києва на 2019 рік на будівництво Подільського мостового переходу заплановано фінансування в сумі 630 000,00 тис. грн. Наразі на арковому мосту через Дніпро розпочалися роботи по демонтажу тимчасових опор та демонтажу робочих проходів допоміжних споруд, тривають роботи по зварюванню стиків арки, а також огляд і герметизація болтових з’єднань", - йдеться у відповіді.
Окрім того, ведуться підготовчі роботи по будівництву заїзду з вулиць Набережно-Хрещатицька та Верхній Вал на Подільський мостовий перехід, розпочато перевлаштування інженерних мереж на даній ділянці (теплові мережі, водопровід, каналізація, електричні та телекомунікаційні мережі). Виконуються будівельні роботи по встановленню огорожі будівельного майданчика.
"Також, триває спорудження естакади на Русанівських садах від опори №20 до опори №26. Ведеться бетонування паль шляхопроводу на ділянці від вул. Центральної Садової до залізниці. На естакаді на Трухановому півострові влаштовують тротуар в прогоні 19-29В та встановлюють короби для комунікацій. Проводиться монтаж бар’єрної огорожі естакади в урочищі Горбачиха", - зазначили в КП.
Нагадаємо, автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст планують відкрити до кінця наступного року.