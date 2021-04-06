Стало відомо, скільки Україна імпортувала вина з початку року

Деталі

Традиційно найбільшим постачальником вина в Україну є Італія. У січні-лютому цього року Україна завезла італійського вина на 6,9 млн доларів.

Друге місце у списку належить Франції (3,1 млн дол.), третє — Німеччині (2,3 млн дол.).

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З інших країн Україна імпортувала вина на 7,4 млн доларів. При цьому, експорт вина Україною сягнув 1,4 млн дол.

Доповнення

Додамо, що в Україні, особливо серед молоді як альтернатива шампанським винам, не спадає попит на різнокольорові винно-газовані напої, популярні також в Іспанії, Італії та Франції.

У відповідь на цей тренд на вітчизняному ринку з’явились українські винні напої, зокрема – виробництва лікеро-горілчаного заводу Prime під назвою Caprizo.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що в колекції українських винних напоїв Caprizo з'явилась новинка.