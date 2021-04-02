Вчені назвали алкоголь, який допомагає у лікуванні катаракти

Деталі

Під час дослідження фахівці проаналізували спосіб життя 490 тисяч осіб, зокрема – кількість уживаного ними алкоголю. Вчені прийшли до висновку, що помірне вживання червоного вина знижує необхідність хірургічного втручання через катаракту на 23% в одній групі дослідження і на 14% в іншій групі. Крім цього, ризик операційного втручання знижувався на 10% у тих, хто обирав біле вино або шампанське.

При цьому дослідження також показало, що непомірне вживання спиртних напоїв, навпаки, збільшує ризик ускладнень при катаракті на 6%.

Провідний автор дослідження Шарон Чуа пояснила, що завдяки вмісту у вині захисних поліфенольних антиоксидантів процес старіння очей й розвитку катаракти уповільнюється.

Додамо

Раніше дослідження показали, що таніни у вині не дають вірусам прикріплюватись до клітин людини та, ймовірно, можуть допомагати у профілактиці COVID-19. При цьому в різних сортах винограду кількість поліфенолів – танінів відрізняється. Так, наприклад, у популярних темних і червоних сортах винограду Барбера, Піно Нуар, Гаме, Гарнача дуже низький вміст дубильних речовин. Порівняно вищий вміст танінів у відомому в усьому світі європейському сорті винограду Мускат.

Нагадаємо, що з винограду цього сорту виготовлена яскрава новинка з колекції українських винних напоїв Caprizo Moscato.

Також нагадаємо, що в Україні не спадає попит на різнокольорові винно-газовані напої, популярні також в Іспанії, Італії та Франції, особливо серед молоді як альтернатива шампанському.