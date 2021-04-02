Ученые назвали алкоголь, который помогает в лечении катаракты

Детали

В ходе исследования специалисты проанализировали образ жизни 490 тыс. человек, в том числе - количество употребляемого ими алкоголя. Ученые пришли к выводу, что умеренное употребление красного вина снижает необходимость хирургического вмешательства из-за катаракты на 23% в одной группе исследования и на 14% в другой группе. Кроме этого, риск оперативного вмешательства снижался на 10% у тех, кто выбирал белое вино или шампанское.

При этом исследование также показало, что неумеренное употребление спиртных напитков, наоборот, увеличивает риск осложнений при катаракте на 6%.

Ведущий автор исследования Шарон Чуа объяснила, что благодаря содержанию в вине защитных полифенольных антиоксидантов процесс старения глаз и развития катаракты замедляется.

Добавим

Ранее исследования показали, что танины в вине не дают вирусам прикрепляться к клеткам человека и, вероятно, могут помогать в профилактике COVID-19. При этом в разных сортах винограда количество полифенолов - танинов отличается. Так, например, в популярных темных и красных сортах винограда Барбера, Пино Нуар, Гаме, Гарнача очень низкое содержание дубильных веществ. Сравнительно высокое содержание танинов в известном во всем мире европейском сорте винограда Мускат.

Напомним, что из винограда этого сорта изготовлена яркая новинка из коллекции украинских винных напитков Caprizo Moscato.

Также напомним, что в Украине не приходит спрос на разноцветные винно-газированные напитки, популярны также в Испании, Италии и Франции, особенно среди молодежи как альтернатива шампанскому.