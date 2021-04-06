Стало известно, сколько Украина импортировала вина с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В январе-феврале этого года Украина импортировала вина виноградного на 19,9 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает УНН.
Детали
Традиционно крупнейшим поставщиком вина в Украине является Италия. В январе-феврале этого года Украина завезла итальянского вина на 6,9 млн долларов.
Второе место в списке принадлежит Франции (3,1 млн долл.), Третье - Германии (2,3 млн долл.).
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Из других стран Украина импортировала вина на 7,4 млн долларов. При этом, экспорт вина Украиной достиг 1,4 млн долл.
Дополнение
Добавим, что в Украине, особенно среди молодежи как альтернатива шампанским винам, не падает спрос на разноцветные винно-газированные напитки, популярные также в Испании, Италии и Франции.
В ответ на этот тренд на отечественном рынке появились украинские винные напитки, в частности - производства ликеро-водочного завода Prime под названием Caprizo.
Напомним, ранее УНН писал, что в коллекции украинских винных напитков Caprizo появилась новинка.