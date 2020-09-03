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Стало відомо про найбільших прогульників серед фракцій Ради за рік

Київ • УНН

 • 16635 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Комітет виборців України проаналізував відвідування парламентськими фракціями пленарних засідань Верховної Ради у перший рік роботи (29 серпня 2019 року – 29 серпня 2020 року), найвищі показники відвідуваності - серед "слуг народу" та представників "ЄС", а найнижчі - ОПЗЖ і "Батьківщини". Про це повідомляє пресслужба КВУ, інформує УНН

Стало відомо про найбільших прогульників серед фракцій Ради за рік

"За даними КВУ найвищі показники відвідування у депутатів фракції "Слуга Народу" та "Європейської солідарності". В середньому пленарні засідання відвідували 78% депутатів "монобільшості" та 75% депутатів ЄС. Дещо нижчі показники у депутатів "Голосу". В середньому на засіданнях були зареєстровані 72% депутатів фракції. Нижчі показники у народних депутатів "Опозиційної платформи За життя" та ВО "Батьківщина". В середньому пленарні засідання відвідували 62% депутатів ОПЗЖ та 61% депутатів "Батьківщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що "існує широко розрекламована теза про те, що депутати цього скликання частіше відвідують пленарні засідання, аніж їх попередники. Однак цифри вказують, що така оцінка не завжди відповідає дійсності".

"До прикладу, за перший рік роботи ВР IX скликання жодна фракція не має показників відвідуваності вище 80%. Тоді як у ВР VIII скликання відразу кілька фракцій демонстрували такі результати. Так, у 2017 році за даними КВУ середні показники відвідування були такими: "Народний Фронт" – 84%, БПП – 83%, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 80%, що є вищим показниками, аніж у депутатів "монобільшості" та інших фракцій Ради", - підсумували у КВУ.

Вказується, що всього у перший рік роботи Верховної Ради IX скликання було проведено 117 пленарних засідань.

Як повідомлялося раніше в УНН, у ВР оголосили про виключення Лероса із фракції "Слуга народу".

Українські Національні Новини

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