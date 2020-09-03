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Стало известно о наибольших прогульщиках среди фракций Рады за год

Киев • УНН

 • 16635 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Комитет избирателей Украины проанализировал посещения парламентскими фракциями пленарных заседаний Верховной Рады в первый год работы (29 августа 2019 года - 29 августа 2020 года), самые высокие показатели посещаемости - среди "слуг народа" и представителей "ЕС", а самые низкие - ОПЗЖ и "Батькивщины". Об этом сообщает пресс-служба КИУ, информирует УНН.

Стало известно о наибольших прогульщиках среди фракций Рады за год

"По данным КИУ самые высокие показатели посещения у депутатов фракции "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем пленарные заседания посещали 78% депутатов "монобольшинства" и 75% депутатов ЕС. Несколько ниже показатели у депутатов "Голоса". В среднем на заседаниях были зарегистрированы 72% депутатов фракции. Более низкие показатели у народных депутатов "Оппозиционной платформы За жизнь" и ВО "Батькивщина". В среднем пленарные заседания посещали 62% депутатов ОПЗЖ и 61% депутатов "Батькивщины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава КИУ Алексей Кошель отметил, что "существует широко разрекламированный тезис о том, что депутаты этого созыва чаще посещают пленарные заседания, чем их предшественники. Однако цифры указывают, что такая оценка не всегда соответствует действительности".

"К примеру, за первый год работы ВР IX созыва ни одна фракция не показателей посещаемости выше 80%. Тогда как в ВР VIII созыва сразу несколько фракций демонстрировали такие результаты. Так, в 2017 году по данным КИУ средние показатели посещения были такими: "Народный фронт" - 84%, БПП - 83%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 80%, что выше показателей, чем у депутатов "монобольшинства" и других фракций Рады", - подытожили в КИУ.

Указывается, что всего в первый год работы Верховной Рады IX созыва было проведено 117 пленарных заседаний.

Как сообщалось ранее в УНН, в ВР объявили об исключении Лероса из фракции "Слуга народа".

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