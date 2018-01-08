Стало відомо, де в Україні проживає найбільше безробітних
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У січні-вересні 2017 року кількість безробітних в Україні становила 367,9 тис. осіб. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
За підсумками 9 місяців 2017 року найбільша кількість безробітних була зареєстрована у Дніпропетровській області - 28,3 тис. осіб, у Харківській обл - 22, 9 тис. осіб та на Вінничині - 22 тис. осіб.
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Водночас, протягом звітного періоду найменша кількість безробітних в Україні була зареєстрована у Закарпатській обл - 5,9 тис. осіб, у Луганській обл - 7,1 тис. осіб та на Буковині - 7,8 тис. осіб.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНН, у третьому кварталі 2017 року безробітних українців поменшало.