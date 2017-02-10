Стали відомими пари Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Відбулася церемонія жеребкування Фіналу чотирьох FreezeOil Кубка України. Турнірну долю учасників цієї стадії змагань визначив сліпий жереб, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Отже пари 1/2 фіналу виглядають наступним чином:
“Хімік” — “Дніпро”
“Будівельник” — “БІПА”.
Місцем проведення Фіналу чотирьох FreezeOil Кубка України стане київський “Палац спорту”.
Зазначається, що обидва півфінальних поєдинки відбудуться 24 лютого. Перша пара розпочне суперництво о 17:00, друга — о 19:30.
Переможці півфінальних протистоянь визначать учасників головного матчу за почесний трофей. Фінал відбудеться 25 лютого о 16:00.
Нагадаємо, що чинним володарем Кубка України є южненський “Хімік”.