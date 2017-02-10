Стали известны пары Финала четырех Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Состоялась церемония жеребьевки Финала четырех FreezeOil Кубка Украины. Турнирную судьбу участников этой стадии соревнований определил слепой жребий, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Итак пары 1/2 финала выглядят следующим образом:
"Химик" - "Днепр"
"Будивельник" - "БИПА".
Местом проведения Финала четырех FreezeOil Кубка Украины станет киевский "Дворец спорта".
Отмечается, что оба полуфинальных поединка состоятся 24 февраля. Первая пара начнет соперничество в 17:00, вторая - в 19:30.
Победители полуфинальных противостояний определят участников главного матча за почетный трофей. Финал состоится 25 февраля в 16:00.
Напомним, что действующим обладателем Кубка Украины является "Химик".