Стали відомими чвертьфінальні пари Ліги Європи

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА, передає кореспондент УНН.

Кривдники київського "Динамо" та клубу Андрія Ярмоленка дортмундської "Борусії" – римське "Лаціо" та австрійський ФК "Зальцбург", зійдуться на даному етапі.

Другі пари виглядають так:

"РБ Лейпциг" – "Олімпік Марсель"
"Арсенал" – "ЦСКА"
"Атлетіко" – "Спортінг".

Зазначимо, що перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 5 квітня, матчі-відповіді - 12 квітня.

Додамо також, фінальне протистояння пройде у французькому Ліоні 16-го травня.

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