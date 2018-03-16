Стали відомими чвертьфінальні пари Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА, передає кореспондент УНН.
Кривдники київського "Динамо" та клубу Андрія Ярмоленка дортмундської "Борусії" – римське "Лаціо" та австрійський ФК "Зальцбург", зійдуться на даному етапі.
Другі пари виглядають так:
"РБ Лейпциг" – "Олімпік Марсель"
"Арсенал" – "ЦСКА"
"Атлетіко" – "Спортінг".
Зазначимо, що перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 5 квітня, матчі-відповіді - 12 квітня.
Додамо також, фінальне протистояння пройде у французькому Ліоні 16-го травня.