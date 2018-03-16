Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент УНН.
Обидчики киевского "Динамо" и клуба Андрея Ярмоленко дортмундской "Боруссии" - римское "Лацио" и австрийский ФК "Зальцбург", сойдутся на данном этапе.
Другие пары выглядят так:
"СБ Лейпциг" - "Олимпик"
"Арсенал" - "ЦСКА"
"Атлетико" - "Спортинг".
Отметим, что первые матчи 1/4 финала пройдут 5 апреля, ответные - 12 апреля.
Добавим также, финальное противостояние пройдет во французском Лионе 16-го мая.