Стали відомі фінальні результати тендеру по 4G
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Тендер з продажу 4G-ліцензій в діапазоні 1800 МГц завершено. Три вільні ліцензії викупили два оператори “Київстар” і Vodafone, передає УНН.
Тендер в діапазоні 1800 МГц успішно завершений з наступними результатами:
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- Лот №4 - Київстар (612 млн грн);
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- Лот №5 - Vodafone (742 млн грн);
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- Лот №6 - Київстар (900 млн грн).
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Таким чином, три вільні ліцензії обійшлася двом операторам в 2,254 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що мобільні оператори великої трійки викупили закріплені за собою лоти за 3,2 млрд грн.
Загальний обсяг отриманих в ході аукціону коштів: 5,434 млрд грн.
Отримавши ці частоти, українські мобільні оператори зможуть запускати 4G за межами великих міст. Мова про міста чисельністю від 10 тисяч жителів. Покриття таких міст почнеться з липня цього року. У великих містах оператори почнуть запускати 4G вже навесні.
Довідка УНН.
1800 МГц - найпопулярніший в світі діапазон під LTE, він стане основою для запуску національної 4G-мережі.
Нагадаємо, Порошенко сподівається, що вже в 2018 році в більшості обласних центрів України мобільні оператори запустять 4G, а в Києві він з'явиться через кілька місяців.