Стали известны финальные результаты тендера по 4G

Тендер в диапазоне 1800 МГц успешно завершен со следующими результатами:



Лот №4 – Киевстар (612 млн грн);



Лот №5 – Vodafone (742 млн грн);



Лот №6 – Киевстар (900 млн грн).



Таким образом, три свободные лицензии обошлась двум операторам в 2,254 млрд грн.

Ранее сообщалось, что мобильные операторы большой тройки выкупили закрепленные за собой лоты за 3,2 млрд грн.

Общий объем полученных в ходе аукциона средств: 5,434 млрд грн.

Получив эти частоты, украинские мобильные операторы смогут запускать 4G за пределами больших городов. Речь о городах численностью от 10 тысяч жителей. Покрытие таких городов начнется с июля этого года. В крупных городах операторы начнут запускать 4G уже весной.

Справка УНН.

1800 МГц — самый популярный в мире диапазон под LTE, он станет основой для запуска национальной 4G-cети.

Напомним, Порошенко надеется, что уже в 2018 году в большинстве областных центров Украины мобильные операторы запустят 4G, а в Киеве он появится через несколько месяцев.