В Офісі Президента розповіли про програму Зеленського в Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У вівторок, 26 листопада, Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Естонську Республіку, де планує зустрітись з колегою Керсті Кальюлайд, очільниками парламенту та уряду країни. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.
"26 листопада Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Естонську Республіку. У рамках візиту заплановані переговори Глави держави з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенном Пиллуаасом та Прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом", - повідомили в ОП.
Зазначається також, що у Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.
Нагадаємо, напередодні естонські ЗМІ повідомили, що Зеленський відвідає Естонію наступного тижня з одноденним візитом. За інформацією ЗМІ, Президент покладе вінок біля підніжжя монументу Війни за незалежність, також планується зустріч з членами української громади, яка проживає в Естонії