Стала відома дата візиту Зеленського у Францію і Німеччину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Візит Президента України Володимира Зеленського до Франції запланований на 17 червня, наступного дня він відвідає Німеччину. Про це УНН повідомило джерело у дипломатичних колах.
"Запланований візит Президента до Франції і до Німеччини. Попередньо йдеться про 17 і 18 червня відповідно", - повідомив співрозмовник УНН.
Нагадаємо, 30 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий відвідати Францію та Німеччину на запрошення лідерів цих країн.
Як повідомляв УНН, під час візиту до Києва глав зовнішньополітичних відомств двох країн, Франція і Німеччина висловили Президенту України Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу у нормандському форматі, а також обговорили інцидент у Керченській протоці.