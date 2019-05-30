Зеленський заявив про готовність відвідати Францію та Німеччину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий відвідати Францію та Німеччину на запрошення лідерів цих країн. Про це повідомила прес-служба Адміністрації Президента, передає УНН.
Так, у Києві пройшла зустріч Зеленського, міністра Європи та закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана і федерального міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, на якій сторони обговорили питання активізації переговорного процесу щодо Донбасу.
У ході зустрічі Зеленський відзначив особливу роль Франції та Німеччини у врегулюванні ситуації на сході України, зокрема в рамках нормандського формату.
Сторони обмінялися думками щодо передумов і подальших кроків для активізації переговорного процесу щодо Донбасу. Зеленський також наголосив, що його пріоритет – повернення всіх українських полонених, зазначили в АП.
У свою чергу, керівники зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини відзначили прогрес, якого досягла Україна у розбудові співпраці з Євросоюзом і НАТО. Також вони підтвердили готовність і надалі сприяти в реалізації європейської та євроатлантичної політики України і проведенні реформ.
"Крім цього, Володимир Зеленський наголосив, що готовий відвідати Францію та Німеччину на запрошення лідерів цих країн", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, глави МЗС Німеччини та Франції обговорили із Зеленським відновлення мінського процесу.
Франція і Німеччина висловили Президенту України Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу у нормандському форматі, а також обговорили інцидент у Керченській протоці.
Раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що нова зустріч у нормандському форматі може відбутися у липні, однак будь-яких конкретних домовленостей з цього приводу наразі немає.