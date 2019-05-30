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Зеленський заявив про готовність відвідати Францію та Німеччину

Зеленський заявив про готовність відвідати Францію та Німеччину

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий відвідати Францію та Німеччину на запрошення лідерів цих країн. Про це повідомила прес-служба Адміністрації Президента, передає УНН.

Так, у Києві пройшла зустріч Зеленського, міністра Європи та закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана і федерального міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, на якій сторони обговорили питання активізації переговорного процесу щодо Донбасу.

У ході зустрічі Зеленський відзначив особливу роль Франції та Німеччини у врегулюванні ситуації на сході України, зокрема в рамках нормандського формату.

Сторони обмінялися думками щодо передумов і подальших кроків для активізації переговорного процесу щодо Донбасу. Зеленський також наголосив, що його пріоритет – повернення всіх українських полонених, зазначили в АП.

У свою чергу, керівники зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини відзначили прогрес, якого досягла Україна у розбудові співпраці з Євросоюзом і НАТО. Також вони підтвердили готовність і надалі сприяти в реалізації європейської та євроатлантичної політики України і проведенні реформ.

"Крім цього, Володимир Зеленський наголосив, що готовий відвідати Францію та Німеччину на запрошення лідерів цих країн", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС розповіли деталі першого закордонного візиту Зеленського

Нагадаємо, глави МЗС Німеччини та Франції обговорили із Зеленським відновлення мінського процесу.

Франція і Німеччина висловили Президенту України Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу у нормандському форматі, а також обговорили інцидент у Керченській протоці.

Раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що нова зустріч у нормандському форматі може відбутися у липні, однак будь-яких конкретних домовленостей з цього приводу наразі немає.

Українські Національні Новини

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