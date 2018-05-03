Стаховський пробився до півфіналу парних змагань в Остраві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Другий номер чоловічого тенісу України в одиночному розряді Сергій Стаховський вийшов в парний півфінал на челленджері з призовим фондом 64 тис. євро, що відбувається в Остраві (Чехія), передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Разом з Лукасом Росолом киянин обіграв третіх сіяних Алессандро Мотті/Гжегорж Панфіл — 7:6 (7:5), 6:2, у другому колі змагань.
Наступними опонентами дуету на чолі киянина можуть стати перші сіяні Беднарек/Мьєс або пара Мартінес Портеро/Нагал
Варто відзначити, що одиночний розряд в Остраві не став таким успішним для Стаховського. Він поступився на старті основи Артуру де Геєфу — 4:6, 6:3, 3:6.
Нагадаємо, що раніше Стаховський оголосив бойкот футбольній Лізі чемпіонів.