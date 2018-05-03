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Стаховский пробился в полуфинал парных соревнований в Остраве

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Второй номер мужского тенниса Украины в одиночном разряде Сергей Стаховский вышел в парный полуфинал на челленджере с призовым фондом 64 тыс. Евро, что происходит в Остраве (Чехия), передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Стаховский пробился в полуфинал парных соревнований в Остраве

Вместе с Лукасом Росолом киевлянин обыграл третьих сеянных Алессандро Мотти/Гжегоржа Панфила — 7:6 (7:5), 6:2, во втором круге соревнований.

Следующими оппонентами дуэта во главе киевлянина могут стать первые сеяные Беднарек/Мьес или пара Мартинес Портеро/Нагал

Стоит отметить, что одиночный разряд в Остраве не стал таким успешным для Стаховского. Он уступил на старте основы Артуру где Геефу — 4:6, 6:3, 3:6.

Напомним, что ранее Стаховский объявил бойкот футбольной Лиге чемпионов.

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