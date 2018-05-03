Стаховский пробился в полуфинал парных соревнований в Остраве

Вместе с Лукасом Росолом киевлянин обыграл третьих сеянных Алессандро Мотти/Гжегоржа Панфила — 7:6 (7:5), 6:2, во втором круге соревнований.

Следующими оппонентами дуэта во главе киевлянина могут стать первые сеяные Беднарек/Мьес или пара Мартинес Портеро/Нагал

Стоит отметить, что одиночный разряд в Остраве не стал таким успешным для Стаховского. Он уступил на старте основы Артуру где Геефу — 4:6, 6:3, 3:6.

Напомним, что ранее Стаховский объявил бойкот футбольной Лиге чемпионов.