Стаховский пробился в полуфинал парных соревнований в Остраве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Второй номер мужского тенниса Украины в одиночном разряде Сергей Стаховский вышел в парный полуфинал на челленджере с призовым фондом 64 тыс. Евро, что происходит в Остраве (Чехия), передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Вместе с Лукасом Росолом киевлянин обыграл третьих сеянных Алессандро Мотти/Гжегоржа Панфила — 7:6 (7:5), 6:2, во втором круге соревнований.
Следующими оппонентами дуэта во главе киевлянина могут стать первые сеяные Беднарек/Мьес или пара Мартинес Портеро/Нагал
Стоит отметить, что одиночный разряд в Остраве не стал таким успешным для Стаховского. Он уступил на старте основы Артуру где Геефу — 4:6, 6:3, 3:6.
Напомним, что ранее Стаховский объявил бойкот футбольной Лиге чемпионов.