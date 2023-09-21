ССО показали, як "мінусують" ворога FPV-дронами

Деталі

"Знищення противника операторами FPV-дронів ССО. На одному з напрямків воїни активно застосовують ударні дрони для знищення живої сили окупантів. Рахунок йде на десятки", - ідеться у підписі до відео.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 274 470 осіб, 4638 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.