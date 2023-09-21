ССО показали, как "минусуют" врага FPV-дронами

Детали

"Уничтожение противника операторами FPV-дронов ССО. На одном из направлений воины активно применяют ударные дроны для уничтожения живой силы оккупантов. Счет идет на десятки", - говорится в подписи к видео.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 274 470 человек, 4638 танков и сотен единиц другой военной техники.