ССО показали, как "минусуют" врага FPV-дронами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Силы специальных операций ВСУ заявили, что активно ликвидируют живую силу российских оккупантов FPV-дронами, и показали видео, передает УНН.
Детали
"Уничтожение противника операторами FPV-дронов ССО. На одном из направлений воины активно применяют ударные дроны для уничтожения живой силы оккупантов. Счет идет на десятки", - говорится в подписи к видео.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 274 470 человек, 4638 танков и сотен единиц другой военной техники.