США звинуватили Росію у змові з метою організації теракту як приводу для вторгнення в Україну - The Washington Post
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Офіційні особи США кажуть, що вони мають докази того, що Росія розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоб створити привід для вторгнення в Україну, хибно приписавши напад на українські сили, який може призвести до передбачуваних жертв не лише на сході України, а й у Росії. Про це повідомляє видання The Washington Post, передає УНН.
Деталі
Деталі плану було розсекречено американською розвідкою і, як очікується, буде розкрито адміністрацією Байдена в четвер, повідомили чотири особи, знайомі з цим питанням. Минулого місяця адміністрація попередила, що російський уряд надіслав оперативників на схід України, можливо, в рамках підготовки до диверсійних операцій.
Передбачувана операція, яку Сполучені Штати планують викрити, включатиме трансляцію зображень жертв серед цивільного населення на сході України — і, можливо, за кордоном у Росії — для широкої аудиторії, щоб викликати обурення проти українського уряду і створити привід для вторгнення, повідомляють джерела. За словами одного американського чиновника, поки неясно, чи ці жертви будуть реальними чи сфальсифікованими.
Люди, знайомі з планом, кажуть, що його було розроблено російськими спецслужбами і він перебуває на завершальній стадії підготовки.
Цей план пов'язаний з іншими змовами, розкритими західною розвідкою, але відокремлений від них, включаючи розміщення Росією диверсантів на сході України та іншу передбачувану схему, розкриту минулого місяця британським урядом щодо дестабілізації українського уряду та встановлення проросійської фігури на чолі, заявили офіційні особи.
"Звичайно, всі вони пов'язані між собою, але це конкретна операція, призначена для створення потенційного приводу", - повідомив один американський чиновник, який, як і інші, не надав основних доказів передбачуваної змови, але був проінформований про значення.
Додамо
Росія зосередила понад 100 000 військовослужбовців біля кордонів України, що спонукало адміністрацію Байдена попередити, що президент Росії Володимир Путін може будь-коли ввести свої війська на територію України. Білий дім заявив, що Сполучені Штати не мають жодних ознак того, що Путін прийняв рішення про вторгнення.
Кремль заперечує, що російські війська готуються до вторгнення в Україну, заявивши, що Москва має право переміщувати війська навколо Росії, всередині країни на власний розсуд.
В останні тижні російські війська та військова техніка перекидалися до сусідньої Білорусії, яка має спільний кордон з Україною протяжністю 1088 км, у рамках підготовки до другого етапу спільних російсько-білоруських навчань, які мають розпочатися 10 лютого. Військові аналітики стурбовані тим, що навчання може бути лише приводом для розміщення російських військ уздовж північного кордону України перед новим вторгненням.