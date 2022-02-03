США звинуватили Росію у змові з метою організації теракту як приводу для вторгнення в Україну - The Washington Post

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Офіційні особи США кажуть, що вони мають докази того, що Росія розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоб створити привід для вторгнення в Україну, хибно приписавши напад на українські сили, який може призвести до передбачуваних жертв не лише на сході України, а й у Росії. Про це повідомляє видання The Washington Post, передає УНН.